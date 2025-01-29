Препарат от Akero устраняет рубцевание у пациентов с заболеваниями печени

Акции Akero Therapeutics выросли на 117% в начале торгов после объявления результатов исследования II фазы по изучению экспериментального препарата эфруксифермин. Компания заявила, что препарат способствует устранению рубцевания печени у пациентов с различными заболеваниями.

В исследовании принимали участие пациенты с выраженными рубцами печени на фоне цирроза и стеатогепатита, связанного с метаболической дисфункцией (MASH).

Через 96 недель терапии с получением эфруксифермина в дозе 50 мг у 39% пациентов наблюдалось устранение рубцевания без ухудшения состояния, тогда как при приеме плацебо их доля составила лишь 15%.

«Akero — первая компания, которой удалось разработать препарат, способствующий устранению рубцевания», — сказала аналитик Evercore ISI Лииса Байко, назвав полученные результаты «революционными».

По данным Американского фонда по изучению заболеваний печени, MASH, который ранее был известен как неалкогольный стеатогепатит, характеризуется высокой частотой возникновения: в США им страдают до 5% взрослого населения.

У 45% пациентов, которые получали препарат от Akero без применения агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), наблюдалось устранение рубцевания печени без ухудшения состояния. Применение плацебо позволило получить такой результат у 17% пациентов. Это позволяет предположить, что наблюдаемое устранение поражений печени не было обусловлено получением агонистов GLP-1, говорится в сообщении компании.

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