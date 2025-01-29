Metsera, разработчик препаратов для лечения ожирения, готовится выйти на биржу

Компания Metsera, занимающаяся разработкой препаратов для снижения массы тела, надеется, что при первоначальном размещении акций на американском рынке ее оценочная стоимость составит порядка 1,78 млрд долларов США. Подобно своим конкурентам, компания рассчитывает использовать в своих интересах огромный спрос на такие препараты.

Надежды на благоприятный экономический климат и послабления в области нормативно-правового регулирования сделок при администрации Дональда Трампа побудили компании к выходу на биржу в 2025 году.

«В 2025 году появились первые обнадеживающие результаты — Metsera стала одной из 6 компаний, объявивших о планах по выходу на биржу в январе», — сказал Уильям Пикеринг, старший аналитик Bernstein.

«Однако сохраняющиеся высокие процентные ставки не позволяют ждать сохранения роста в течение всего года», — добавил Пикеринг, обращая внимание на низкие показатели размещения акций на рынке в 2023 и 2024 годах.

Вместе с тем мировой рынок лекарств для снижения массы тела, объем которого к началу 2030-х годов может достичь 150 млрд долларов США, вызывает повышенный интерес инвесторов.

Metsera была основана в 2022 году венчурной компанией ARCH Venture и инвестиционной компанией Population Health Partners. В настоящее время компания разрабатывает инъекционные и пероральные препараты для лечения ожирения, направленные на глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1) и другие биологические мишени.

remedium