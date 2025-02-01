Голикова назвала КИ препаратов против рака и старения целями нацпроекта

В рамках нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» поддержат три программы по внедрению в здравоохранение оригинальных технологий, лекарств и медизделий, сообщила в ходе заседания проектного комитета Татьяна Голикова. Также средства направят российским производителям, работающим над импортозамещением, и на создание клинических баз.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о программах, которые получат поддержку по национальному проекту «Новые технологии сбережения здоровья» в рамках первого в 2025 году заседания проектного комитета, подробностями поделились в пресс-службе правительства.

По словам Голиковой, нацпроект включает в себя пять федеральных проектов. Три из них связаны с внедрением в здравоохранение новых оригинальных технологий, лекарственных препаратов и медицинских изделий. Четвертый проект направлен на поддержку отечественных производителей в рамках импортозамещения лекарств и медизделий. В последнем проекте речь идет о создании клинических баз, на площадках которых разработчики медицинских технологий, препаратов и медизделий смогут их отработать на практике и доказать эффективность для последующей регистрации и внедрения в клиническую практику.