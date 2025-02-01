Голикова назвала КИ препаратов против рака и старения целями нацпроекта

В рамках нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» поддержат три программы по внедрению в здравоохранение оригинальных технологий, лекарств и медизделий, сообщила в ходе заседания проектного комитета Татьяна Голикова. Также средства направят российским производителям, работающим над импортозамещением, и на создание клинических баз.
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о программах, которые получат поддержку по национальному проекту «Новые технологии сбережения здоровья» в рамках первого в 2025 году заседания проектного комитета, подробностями поделились в пресс-службе правительства.
По словам Голиковой, нацпроект включает в себя пять федеральных проектов. Три из них связаны с внедрением в здравоохранение новых оригинальных технологий, лекарственных препаратов и медицинских изделий. Четвертый проект направлен на поддержку отечественных производителей в рамках импортозамещения лекарств и медизделий. В последнем проекте речь идет о создании клинических баз, на площадках которых разработчики медицинских технологий, препаратов и медизделий смогут их отработать на практике и доказать эффективность для последующей регистрации и внедрения в клиническую практику.
В рамках нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» поддержат:
- клинические исследования оригинальных препаратов для лечения онкологических заболеваний (в том числе разрабатываемых индивидуально для конкретного пациента), острого инфаркта миокарда, болевого синдрома, поражений легких, сахарного диабета, когнитивных нарушений;
- клинические испытания медизделий для диагностики и лечения заболеваний костно-мышечной системы, диагностики аллергий, диагностики и медицинской реабилитации лиц с посттравматическими стрессовыми расстройствами, для хирургического лечения ряда заболеваний, для радиологического лечения онкологических заболеваний;
- новые технологии для диагностики и лечения нейродегенеративных и когнитивных нарушений;
- оригинальные биомедицинские технологии применения клеточных продуктов и продуктов тканевой инженерии;
- современные оригинальные технологии биопринтинга для здравоохранения;
- технологии, позволяющие установить биологический возраст человека и замедлить старение клеток.
Также планируется продолжить работу для достижения технологической независимости России и увеличить долю отечественного производства жизненно необходимых и важнейших лекарств до 90%, а медизделий — до 40%.
«Хочу подчеркнуть, что национальный проект носит прикладной, а не фундаментальный характер», — заключила Голикова.
Как ранее сообщил заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак, одним из пяти проектов станет федеральный проект «Промышленность для здравоохранения».
Фото: пресс-служба правительства России
Дина Коблова
pharmvestnik