Teva отчиталась о росте выручки на 6% и миллиардном убытке в 2024 году

В прошлом году Teva Pharmaceutical увеличила доходы на 6%, до 16,5 млрд долларов, но понесла серьезные убытки в 1,6 млрд долл. Несмотря на существенный рост продаж отдельных препаратов, в том числе Austedo и «Аджови» на 36 и 18% соответственно, Teva прогнозирует скромное увеличение выручки в 2025 году.

В 2024 году выручка Teva Pharmaceutical выросла на 6%, до 16,5 млрд долл. Однако израильская фармацевтическая компания дала осторожный прогноз на этот год в опубликованном финансовом отчете.

Наиболее сильный скачок продаж отмечается у препарата Austedo (deutetrabenzine), который применяется для лечения хореи – непроизвольных движений – при болезни Хантингтона и поздней дискинезии. За прошлый год он принес производителю 1,7 млрд долл., что на 36% больше, чем годом ранее.

Рост на 18% показало лекарство от мигрени «Аджови» (фреманезумаб). Его прошлогодний объем реализации составил 507 млн долл., следует из сообщения.

Кроме того, у Teva заметно возросли продажи дженериков – на 11%. Как указывается, в ушедшем году компания смогла вывести на рынок несколько новых продуктов, в их числе – дженерики лираглутида (активный ингредиент противодиабетической «Виктозы»/«Саксенды») и октреотид ацетата (первый представленный аналог «Сандостатина», которым лечат акромегалию – заболевание, связанное с избыточной выработкой гормона роста), а также биоаналоги адалимумаба (торговое наименование – «Хумира», используется при ряде аутоиммунных болезней) и устекинумаба (известен как «Стелара», предназначен для лечения бляшечного псориаза, псориатического артрита и болезни Крона).

Однако в 2024 году израильский фармгигант ушел в чистый убыток, размер которого составил 1,6 млрд долл. Компания объяснила это увеличением расходов на продажи и маркетинг.

На 2025 год Teva прогнозирует выручку в диапазоне от 16,8 млрд до 17,4 млрд долл. Сдержанные ожидания роста всего на 2—5% связаны с необходимостью наращивать инвестиции в развитие бизнеса и новой реформой американской госпрограммы медстрахования Medicare – теперь застрахованные пациенты могут оплачивать лекарства фиксированными ежемесячными платежами вместо единовременной оплаты в аптеке. После публикации отчета акции производителя упали в цене на 13%.

В течение следующих трех лет Teva планирует представить на рынках США и Европы 11 биоаналогов. Также компания намерена вскоре продать подразделение по производству активных фармацевтических субстанций.

Фото: tevapharm.com



Владимир Заболотских

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