Минпромторг утвердил порядок выдачи разрешений на закупку иностранной продукции

Минпромторг установил порядок выдачи разрешений на закупку промышленной продукции иностранного производства. Чтобы получить такой документ, нужно подать заявку в министерство, если не будет выявлено отечественных аналогов товара, то разрешение выдадут.

Минпромторг утвердил порядок выдачи разрешения на закупку заграничной промышленной продукции. Приказ № 7 от 09.01.2025 опубликован на портале правовой информации. Документ вступил в силу с 30 января.

В документе речь идет о продукции, предусмотренной подпунктом «а» пункта 5 Постановления Правительства РФ № 1875 от 23.12.2024, которым утверждены меры по предоставлению национального режима при закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также при закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц.

Чтобы получить разрешение на закупку, нужно направить в Минпромторг соответствующую заявку. Она заполняется представителем заявителя в личном кабинете в государственной информационной системе промышленности (сайт gips.gov.ru) и подписывается руководителем заявителя электронной подписью. В заявке необходимо указать:

информацию о заявителе;

информацию о планируемом к закупке товаре иностранного происхождения;

характеристики этого товара;

планируемый срок проведения закупки;

информацию об инвестиционном, национальном и федеральном проектах (если товар закупается в рамках таких программ).

После отправления заявка направляется в одно из структурных подразделений, где ее проверяют в течение пяти рабочих дней. Если заявку отклоняют, то в течение одного рабочего дня ее возвращают на доработку.

Если заявка прошла проверку, то в течение дня товар сравнивают с аналогичными товарами в реестре российской продукции. В случае возможности заменить товар можно на отечественный: в организацию, где производят товар-аналог, направляют запрос о возможности произвести такую продукцию. Если аналогов нет, то заявителю направят разрешение в течение пяти рабочих дней.

Признается утратившим силу приказ № 2276 от 24.05.2024.

В конце 2024 года правительство определило условия национального режима при осуществлении государственных закупок. Постановление вводит запрет или ограничение на закупку товаров из иностранных государств, работ и услуг, выполняемых иностранными гражданами и юрлицами. Еще устанавливается преимущество в отношении товаров российского происхождения.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik