Исследователи признали телевидение лучшим каналом для рекламы лекарств от ожирения

Лекарства для похудения наиболее эффективно продвигать с помощью телерекламы. Опрос показал, что пациенты с ожирением предпочитают телевидение остальным способам потребления контента, причем для этого они чаще всего пользуются стриминговыми сервисами.

Телевидение остается наиболее эффективным каналом для продвижения препаратов среди людей, имеющих избыточный вес. Об этом пишет портал Fierce Pharma со ссылкой на результаты исследования компании CMI Media Group, проведенного среди 579 американцев с диагностированным ожирением.

Как выяснилось, 76% участников опроса смотрят телевизор не реже раза в неделю. На втором и третьем местах – электронная почта и социальные сети, которыми регулярно пользуются 74 и 70% респондентов соответственно. При этом они чаще всего смотрят телевизионный контент через стриминговые сервисы – как платные, так и бесплатные. Между тем популярность кабельного и эфирного ТВ более чем вдвое ниже, следует из представленных данных.

Опрос также провели среди 107 лиц, осуществляющих уход за людьми с ожирением, поскольку они чаще обращаются к врачам с вопросами о рекламируемых лекарствах, чем сами пациенты, что делает их важной целевой аудиторией. Отмечается, что для этой группы респондентов YouTube оказался более предпочтительной платформой, чем Facebook.

Фото: freepik

Владимир Заболотских

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