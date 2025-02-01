Минздрав намерен исключить пошлины на регистрацию медизделий из налогового кодекса

Минздрав предложил исключить госпошлины на госрегистрацию медизделий из налогового кодекса. В случае утверждения поправки вступят в силу с 1 января 2027 года. Документ приурочен к дате перехода на регистрацию медизделий по правилам ЕАЭС.

Минздрав разработал проект Федерального закона о внесении изменений в статью 333.32.2 части второй Налогового кодекса РФ. Документ проходит общественное обсуждение до 12 февраля.

Указанной статьей Налогового кодекса РФ регулируются размеры государственной пошлины при госрегистрации медицинских изделий и регистрации медизделий, предназначенных для обращения в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Авторы законопроекта предлагают исключить из статьи слова «государственной регистрации медицинских изделий и».