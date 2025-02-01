Минздрав намерен исключить пошлины на регистрацию медизделий из налогового кодекса

Минздрав предложил исключить госпошлины на госрегистрацию медизделий из налогового кодекса. В случае утверждения поправки вступят в силу с 1 января 2027 года. Документ приурочен к дате перехода на регистрацию медизделий по правилам ЕАЭС.
Минздрав разработал проект Федерального закона о внесении изменений в статью 333.32.2 части второй Налогового кодекса РФ. Документ проходит общественное обсуждение до 12 февраля.
Указанной статьей Налогового кодекса РФ регулируются размеры государственной пошлины при госрегистрации медицинских изделий и регистрации медизделий, предназначенных для обращения в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Авторы законопроекта предлагают исключить из статьи слова «государственной регистрации медицинских изделий и».
Из пояснительной записки следует, что цель законопроекта — исключение госпошлин за совершение действий уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при осуществлении госрегистрации медизделий.
В случае утверждения поправки вступят в силу с 1 января 2027 года.
Также Минздрав намерен внести корреспондирующие изменения в Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Проект этого документа находится на публичном обсуждении до 18 февраля. Согласно законопроекту, № 323-ФЗ должен быть приведен в соответствие с международными договорами и актами, составляющими право ЕАЭС в части регулирования обращения медизделий.
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Дина Коблова
pharmvestnik