FDA одобрило первый агонист ГПП-1 для лечения хронической болезни почек у диабетиков

FDA разрешило использовать «Оземпик» для снижения риска прогрессирования хронической болезни почек, почечной недостаточности и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с диабетом. Препарат стал единственным представителем класса агонистов рецепторов ГПП-1 с таким показанием к применению.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение препарата «Оземпик» (семаглутид) для снижения риска прогрессирования хронической болезни почек (ХБП), развития почечной недостаточности и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом говорится в пресс-релизе датской фармацевтической компании Novo Nordisk, которой принадлежит лекарство.

Согласно данным IIIb фазы исследования FLOW, «Оземпик» в сочетании со стандартной терапией способен снизить риск прогрессирования заболевания почек, почечной недостаточности и смерти от болезней сердца на 24% по сравнению с плацебо. Кроме того, благодаря препарату вероятность серьезных кардиологических осложнений уменьшилась на 18%, а смертность от всех причин — на 20%.

«Оземпик» относится к агонистам рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), которые имитируют действие гормона, стимулирующего выработку инсулина, тем самым подавляя аппетит и замедляя опорожнение желудка. Препарат получил первую регистрацию от американского регулятора в 2017 году в качестве средства от сахарного диабета 2-го типа. Три года спустя использование лекарства также было разрешено для снижения риска серьезных сердечно-сосудистых осложнений у больных диабетом.

Очередное решение FDA расширить спектр применения препарата сделало «Оземпик» лидером по количеству одобренных показаний среди других агонистов ГПП-1. Novo Nordisk продолжает исследовать эффективность семаглутида при других заболеваниях, таких как неалкогольный стеатогепатит, сердечная недостаточность и болезнь Альцгеймера.

По оценкам производителя, сегодня около 37 млн взрослых американцев страдают от ХБП. Это заболевание, при котором почки постепенно теряют свою функцию, встречается у 40% пациентов с диабетом 2-го типа.

Фото: novonordisk.com



Владимир Заболотских

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