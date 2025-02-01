Сеченовский университет запустит производство персонализированных БМКП

Производство персонализированных БМКП запустят в Клиническом центре Сеченовского университета. К применению в клинической практике полностью готовы клеточные продукты для восстановления голосовых складок и барабанной перепонки. Сотрудники Института регенеративной медицины также начали проверку эффективности БМКП для восстановления мочеточника на животных. Клинические испытания запланированы на 2026 год.

Сеченовский университет намерен запустить производство персонализированных биомедицинских клеточных продуктов (БМКП). Как сообщили в пресс-службе учреждения, первые разработанные БМКП будут направлены на восстановление голосовых складок, барабанной перепонки и структур полости носа.

Применение клеточных продуктов в Клиническом центре Сеченовского университета стало возможным благодаря изменениям к Федеральному закону 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах». Производство БМКП организуют на базе чистых помещений Научно-технологического парка биомедицины. За логистику будут отвечать специалисты Биобанка, в их обязанности войдут проведение первичной оценки и регистрации биоматериала, обеспечение входного контроля и передача отобранных образцов на производство. Биобанк также будет хранить контрольные образцы и информированные согласия пациентов.