Исследование: 98% дел об обращении некондиционных медизделий завершаются обвинительными приговорами

Всего юристы изучили 62 приговора, некоторые из них содержали в себе несколько решений.

По данным представителей адвокатского бюро «Китсинг и партнеры», сейчас все большую популярность набирает практика возбуждения дел по ст. 238.1 УК РФ из-за расхождения характеристики оборудования с информацией, содержащейся в регистрационных досье на них. Треть таких уголовных преследований (33%), как подсчитали авторы исследования, начинается после проверок Росздравнадзора. В случае подтверждения факта незаконности обращения медизделий Росздравнадзор направляет собранный материал в правоохранительные органы для проведения доследственной проверки и возбуждения уголовного дела.

Уголовные дела возбуждаются также в отношении поставщиков и производителей медизделий после приемки товара медучреждениями, когда сотрудники больницы обнаруживают несоответствие поставленного товара заявленным требованиям (22% всех случаев), по инициативе правоохранительных органов в ходе осуществления деятельности по расследованию преступлений, связанных с незаконным обращением медизделий и лекарств (22%). Преследование начинается и по инициативе самих участников рынка (16% проанализированных случаев) – так, по мнению авторов исследования, представители отрасли борются с фальсификатом и контрафактом их продукции. Только 7% уголовных дел были возбуждены из-за жалоб конкурентов, потребителей и случаев причинения вреда здоровью.

Чаще всего (в 79% случаев) к уголовной ответственности привлекают именно руководителей поставщиков и производителей – собственников, гендиректоров, коммерческих директоров, директоров по развитию. В 21% случаев к ответственности были привлечены менеджеры по продажам или сотрудники тендерных отделов.

При анализе судебной практики было выявлено, что 73% обвиняемых выбирают стратегию признания вины и лишь 27% готовы оспаривать обвинение.

Адвокаты изучили, какую позицию в таких производствах занимает следствие, и пришли к выводу, что зачастую в ходе расследования не устанавливаются лица, изначально виновные в противоправном деянии. К ответственности привлекается лишь последнее звено в цепочке реализации некондиционной продукции (поставщики по госконтрактам, а не дистрибьюторы).

По мнению экспертов, в правовом поле необходимо дополнительное пояснение для понятия «незарегистрированное медизделие», так как следствие зачастую относит к этой группе не только ту технику, которая никогда не проходила регистрацию на территории РФ, но и изделия, которые имеют регдосье, но не в полной мере соответствуют заявленным в комплекте регистрационных документов (КРД) параметрам. «Следствие обычно занимает непримиримую позицию по данному вопросу – есть расхождения с КРД, значит, регистрационное удостоверение не распространяется на такое медизделие, и, следовательно, оно не зарегистрировано», – заключили юристы.

При вменении исключительно ст. 238.1 УК РФ статистика судебных решений имеет следующий вид: в 74% случаев обвиняемые получили условный срок, в 16% дел – штрафы, в 7% – реальные сроки. Статья 238.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание до 12 лет лишения свободы, однако юристы называют самой суровой санкцией, назначенной судом на сегодняшний день, 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и штраф в размере 500 тысяч рублей.

В случаях, когда к статье обвинения прибавляется и статья 159 УК РФ (мошенничество), как отмечают авторы исследования, статистика отличается: в 57% случаев назначалось реальное лишение свободы, в 28% – условное, в 14% случаев – штраф. Максимальный выявленный юристами срок, назначенный судом в таком деле, составил 7 лет реального лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с производством, изготовлением и реализацией медизделий, сроком на 3 года. Статья 159 Уголовного кодекса, пояснили эксперты, может вменяться при реализации некондиционной продукции по госзакупкам. Впервые такая судебная практика выявлена в 2023 году.

В январе 2025 года Пермский краевой суд оставил без изменения приговор предпринимателям Уткирбеку Мамажонову, Демокриту Манелову и Станиславу Чалкову. Фигуранты в июле 2023 года признаны виновными по статьям 159 и 238.1 УК РФ. Суд посчитал, что бизнесмены поставили фальшивые средства индивидуальной защиты в медучреждения региона на 71 млн рублей. Уткирбеку Мамажонову и Станиславу Чалкову назначили одинаковое наказание – 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 500 тысяч рублей. Демокрит Манелов получил 6 лет колонии общего режима и штраф 400 тысяч рублей.

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