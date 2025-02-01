В Московской области за 297 млн рублей откроют производство препаратов

Двухэтажное здание площадью 4,5 тысячи кв. м откроется в Электрогорске Павлово-Посадского городского округа. Корпус станет шестым на территории предприятия, там будут выпускать 405 млн единиц упакованной продукции ежегодно (глазной гель, крем и другие товары). Строительство объекта начали в июле 2022 года, завершить все работы планируют в первом квартале 2025 года.

По данным СПАРК-Интерфакс, АО «Эколаб» зарегистрировано в 2003 году в Московской области. Владельцами являются неназванные граждане России. Выручка компании за 2023 год составила 1,3 млрд рублей, чистая прибыль – 984,9 млн рублей.

Компания «ЭКОлаб» выпускает более 400 наименований продукции, в частности иммуноферментные тест-системы, медицинские диагностические наборы, применяемые в лабораториях при диагностике инфекционной и неинфекционной патологий, наборы для биохимических исследований и лекарственные препараты. Диагностические наборы поставляются в различные клинико-диагностические лаборатории России, медизделия – в Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Молдову, Армению и Азербайджан.

В январе 2025 года стало известно, что изготовитель медоборудования «Мед ТеКо» приобрел производственные помещения в Мытищах (Московская область). Сумма инвестиций составила 850 млн рублей, из которых 500 млн компания получила по программе «Промышленная ипотека», а 100 млн – по льготному кредиту от правительства Московской области. На новой площадке «Мед ТеКо» намерен начать выпуск паровых стерилизаторов и других аппаратов.