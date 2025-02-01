«Промомед» получил регудостоверение на тирзепатид

Согласно ГРЛС, регудостоверение будет действовать до 23 января 2030 года. Выпускать препарат планируют в форме раствора для подкожного введения в разных дозировках – 2,5 мг, 5 мг, 7,5 мг, 10 мг, 12,5 мг и 15 мг. Тирзетта представлена шприц-ручками, шприцами и шприцами в автоинжекторах.

Производством лекарства и первичной и вторичной упаковкой будут заниматься АО «Биохимик» и завод «Медсинтез».

Mounjaro является антагонистом рецептора GLP-1, его применяют для лечения диабета II типа. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) одобрило Mounjaro в 2022 году, но в России он так и не был зарегистрирован. Действие патента на тирзепатид в РФ , как уточнили в ЕАПО, прервали в ноябре 2024 года.

В декабре 2024 года Арбитражный суд Москвы принял иск «Герофарма» к Eli Lilly, в котором отечественная фармкомпания потребовала выдать ей принудительную лицензию на препарат тирзепатид. Третьим лицом в деле выступает ЕАПО, а вторым ответчиком – Роспатент. В «Герофарме» собственные исковые требования не комментируют.