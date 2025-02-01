ВС отказал «Нижегородской областной фармации» в закупке Китруды

Тендер на поставку перечня товаров, среди которых присутствовал противоопухолевый препарат Китруда, НОФ объявила в сентябре 2023 года. Заказчик указал, что препарат выпускается американской MSD и производится в Ирландии. Всего госпредприятие планировало приобрести лекарства на 1,279 млрд рублей. Победителем закупки была избрана компания «Р-Фарм».

Позднее, в октябре 2023 года, по жалобе «Биокада» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила аннулировать итоги торгов. ФАС подчеркнула, что заказчик не должен был указывать в госконтракте определенное ТН, закрывая тем самым доступ к подаче заявки, в частности, «Биокаду» с Пемброриа – аналогом оригинального препарата. НОФ в попытке отменить решение федеральной службы подала иск в АС Москвы, но он в марте 2024 года принял решение в пользу ФАС и «Биокада».

Однако в Девятом арбитражном апелляционном суде требование госзаказчика все же удовлетворили. НОФ в иске подчеркнула, что выступает единственным поставщиком по обеспечению Нижегородской области лекарствами и медизделиями. Поясняя процесс формирования оспариваемой госзакупки, заявитель сообщил, что отказался от приобретения эквивалентного Китруде лекарства из-за опасений о снижении эффективности лечения пациентов при их принудительном переводе на дженерик. Апелляционная инстанция посчитала, что требования заказчика в контракте соответствуют его потребностям, основанным на схеме лечения больных. На этом основании в июле 2024 года суд отменил решение АС Москвы и признал незаконным предписание ФАС.

На это решение кассационную жалобу в АС Московского округа подала уже антимонопольная служба. Суд, ссылаясь на № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», подчеркнул, что при описании в документации о конкурентной закупке заказчик должен даже в случае указания на товарный знак использовать слова «или эквивалент». На этом основании АС Московского округа поддержал решение первой инстанции.

ВС РФ, в свою очередь, отказал в рассмотрении кассационной жалобы госпредприятия, сославшись на отсутствие в производстве судебных ошибок существенного и непреодолимого характера.

Сейчас в России зарегистрировано три препарата с действующим веществом пембролизумаб – оригинальная Китруда от MSD, Арфлейда от «Р-Фарм», Пемброриа от производственного комплекса «ПК-137» компании «Биокад». Последнее лекарство зарегистрировано в декабре 2022 года и стало первым российским биоаналогом оригинальной Китруды. По итогам I квартала 2023 года на закупку дженерика пришлось более 80% закупок по этому МНН. Арфлейда от «Р-Фарм» зарегистрирована в феврале 2024 года.

Предельная отпускная цена оригинальной Китруды – 155 тысяч рублей, аналога от «Биокада» – 108,5 тысячи рублей, Арфлейды – 88 тысяч рублей.