Российское предприятие запустило производство 4 ветеринарных вакцин

Федеральное казенное предприятие «Щелковский биокомбинат» расширило ассортимент отечественных ветеринарных препаратов, запустив производство ряда вакцин для сельскохозяйственных животных. По информации директора предприятия Олега Акилина, в том числе освоен выпуск четырех новых вакцин для свиноводства, защищающих от цирковирусной инфекции, болезни Ауески, репродуктивно-респираторного синдрома и классической чумы. Все препараты разработаны с учетом специфики российских штаммов возбудителей.

Производственный процесс был модернизирован с внедрением современных технологических решений, направленных на оптимизацию очистки и повышение эффективности препаратов. По словам Акилина, постклинические испытания в различных животноводческих хозяйствах продемонстрировали высокую результативность новых вакцин.

В рамках программы импортозамещения предприятие также возобновило ранее остановленное производство пяти вакцин для птицеводства, включая препараты против болезни Ньюкасла на основе штаммов «Ла-Сота» и «Бор-74 ВГНКИ», а также вакцины против инфекционного бронхита и бурсальной болезни кур.

Для животноводческой отрасли налажен выпуск маркированной вакцины «Бруцелвак», позволяющей дифференцировать иммунный ответ на вакцинный и полевой штаммы возбудителя бруцеллеза. «У нас появился инструмент для того, чтобы заниматься DIVA-стратегией, когда можно отличить, переболело ли животное полевым штаммом или вакцинным штаммом. Ее применение позволяет целенаправленно заниматься искоренением данного заболевания», – заявил Олег Акилин.

В настоящее время биокомбинат ведет разработку более 30 новых препаратов, из которых семь вакцин для свиней и крупного рогатого скота находятся на финальной стадии. В сотрудничестве с научно-исследовательскими институтами осуществляется создание инновационных препаратов, призванных превзойти зарубежные аналоги по эффективности.

gxpnews