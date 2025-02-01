Lantheus купит радиофармкомпанию Evergreen за $1 млрд

Американская радиофармацевтическая компания Lantheus объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении организации по контрактной разработке и производству радиофармацевтических препаратов на клинической стадии (CDMO) Evergreen Theragnostics. Сделка включает авансовый платеж в размере $250 млн с возможностью выплаты дополнительных $752,5 млн в виде поэтапных платежей при достижении определенных показателей.

Покупка обеспечивает Lantheus доступ к производственной инфраструктуре радиолигандной терапии Evergreen. Это поможет Lantheus обеспечить клинические испытания ее разработок, масштабировать производство лекарств для коммерческого запуска и снизить зависимость от сторонних производственных партнеров. В рамках сделки компания также получит препарат Octevy, применяемый для ПЭТ-диагностики.

Это приобретение следует за серией недавних сделок Lantheus, направленных на расширение ее радиофармацевтического портфеля. В июле 2024 года компания приобрела Meilleur Technologies, получив доступ к ПЭТ-диагностике болезни Альцгеймера. Кроме того, ранее в этом месяце Lantheus объявила о намерении приобрести Life Molecular Imaging, что, как ожидается, также обеспечит расширение возможностей в диагностике болезни Альцгеймера.

Радиофармацевтические препараты в последнее время становятся все более популярным направлением развития фармкомпаний из-за их потенциала в лечении рака и при других показаниях. Однако их разработка и производство требуют специализированной инфраструктуры, строгого соблюдения нормативных требований и поставки точно в срок для обеспечения эффективности продукта.

gxpnews