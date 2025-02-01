В Новосибирске начнут производство нового российского «суперантибиотика»

Новосибирский институт органической химии (НИОХ) им. Н. Н. Ворожцова приступает к подготовительному этапу производства инновационного антибиотика «Фтортиазинон», разработанного сотрудниками НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. На текущий момент институт уже выпускает основной компонент для данного препарата, сообщает руководитель Инжинирингового центра НИОХ Павел Заикин.

«Фтортиазинон», зарегистрированный Минздравом РФ в апреле 2024 года, представляет собой таблетированную форму лекарственного средства, предназначенного для борьбы с бактериальными инфекциями, устойчивыми к традиционным антибиотикам. Глава центра Александр Гинцбург подтверждает эффективность препарата против всех известных бактериальных штаммов.

В настоящее время НИОХ реализует комплексную программу по созданию производственной базы, включающую разработку технологий для выпуска как «Фтортиазинона», так и противооспенного препарата НИОХ-14. Институт завершил капитальную реконструкцию производственных помещений, оборудовал стерильные зоны и находится на финальной стадии получения лицензии Минпромторга, ожидаемой до конца текущего года.

Производственные мощности института рассчитаны на выпуск одной тонны каждого препарата в год, что соответствует потребностям российского рынка. Реализация проекта осуществляется в рамках деятельности Инжинирингового центра при участии индустриального партнера, общий объем инвестиций – 300 млн рублей.

Как сообщалось ранее, препарат «Фтортиазинон» может появиться в медицинских учреждениях к 2027 году.

gxpnews