Александр Летюшев назначен новым заместителем главы Роспотребнадзора

В Роспотребнадзоре произошли кадровые изменения. На должность заместителя руководителя ведомства назначен Александр Летюшев, ранее возглавлявший в ведомстве Управление научно-аналитического обеспечения и международной деятельности. Он сменил на этом посту Алексея Поликашина, покинувшего должность по собственному желанию после года работы.

Профессиональный путь нового заместителя руководителя включает работу в региональных и федеральных структурах ведомства. В период распространения COVID-19 Летюшев руководил отделом эпидемиологического надзора в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. В центральном аппарате службы последовательно занимал должности заместителя начальника Управления эпидемиологического надзора и заместителя руководителя Управления научно-аналитического обеспечения и международной деятельности, которое впоследствии возглавил.

На момент назначения Летюшева официальный портал Роспотребнадзора отражает прежний состав заместителей руководителя службы Анны Поповой: Ирину Брагину, Елену Ежлову, Вячеслава Смоленского и статс-секретаря Михаила Орлова. Предшественник Летюшева, Алексей Поликашин, пришедший в Роспотребнадзор с поста заместителя председателя Социального фонда России, проработал в должности заместителя руководителя с декабря 2023 по январь 2025 года.

gxpnews