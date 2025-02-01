Zimmer Biomet покупает производителя медицинских приборов за $1,1 млрд

Американский разработчик и поставщик высокотехнологичного медицинского инструментария и изделий для хирургии Zimmer Biomet приобретет компанию по производству медицинских приборов Paragon 28 за $1,1 млрд. Сделка позволит расширить портфель хирургических приборов, применяемых в ортопедии.

Сделка предоставит Zimmer Biomet доступ к хирургическим имплантатам и оборудованию Paragon, используемым для лечения заболеваний стопы и голеностопного сустава, а также укрепит ее бизнес по лечению переломов и травм и замене суставов.

Zimmer Biomet планирует финансировать сделку за счет комбинации наличных и заемных средств и рассчитывает закрыть ее в первой половине 2025 года. Компания ожидает, что сделка будет разводнять ее скорректированную прибыль за 2025 год примерно на 3%.

gxpnews