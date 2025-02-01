Устройство для борьбы с хронической болью получило регистрацию в России

Компания «Моторика Немо» завершила процедуру регистрации комплекса устройств для стимуляции спинного мозга (SCS) от китайского производителя Rishena. Комплекс включает имплантируемый стимулятор, программатор-зарядник, внешний тестовый стимулятор и специализированный электрод с принадлежностями.

Росздравнадзор выдал бессрочные регистрационные удостоверения на все компоненты системы 28 декабря 2024 года. Пациенты будут получать их бесплатно, за счет бюджета. Стоимость каждого будет варьироваться от 1,4 до 1,6 млн рублей (в зависимости от комплектации).

Система предназначена для пациентов с резистентными к медикаментозной терапии хроническими болевыми синдромами. Принцип действия основан на блокировке болевых сигналов посредством электрической стимуляции. Имплантированные электроды и генератор создают импульсы, препятствующие передаче болевых сигналов по нервным путям от спинного к головному мозгу.

Система SCS от Rishena отличается наличием двойного программного управления: для медицинского персонала и пациентов, что обеспечивает возможность дистанционной регулировки параметров стимуляции. Технические характеристики включают возможность генерации импульсов частотой до 10 000 Гц и широкий выбор электродов для различных клинических случаев.

Статистические данные РОИБ свидетельствуют о том, что 43% взрослого населения России страдает от хронических болей, причем у 10,4% пациентов симптоматика приводит к утрате трудоспособности.

gxpnews