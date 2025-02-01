Экс-руководителя «НТфарма» заочно осудили по делу о растрате

Суд в Москве заочно приговорил экс-руководителя компании «НТфарма» Валерия Главацкого к семи годам в колонии общего режима. Он обвиняется в пособничестве, растрате и выводе за рубеж 358 млн руб., выделенных на производство лекарств. С 2021 года обвиняемый находится в международном розыске.

Хорошевский суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего руководителя ООО «НТфарма» (входит в «Роснано») Валерия Главацкого, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Главацкого признали виновным в пособничестве (ч.5 ст.33 УК РФ), растрате, совершенной организованной группой либо в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ), и отмывании денег (п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ). Суд заочно назначил ему семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Срок наказания исчисляется с момента экстрадиции осужденного на территорию России.

В 2023 году суд установил, что Главацкий способствовал выводу за рубеж 358 млн руб. Эти средства выделила госкорпорация «Роснанотех» (впоследствии ОАО «Роснано») для создания предприятия по разработке лекарственных препаратов. Тогда суд также приговорил обвиняемого к семи годам колонии и удовлетворил иск потерпевшей стороны на 424,3 млн руб. Позже Мосгорсуд отменил этот приговор из-за нарушений при рассмотрении дела судом первой инстанции.

Известно, что Валерий Главацкий с 2021 года находится в международном розыске.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik