«СКАН-Интерфакс» представил рейтинг фармкомпаний в медиапространстве в 2024 году

Медиарейтинг фармкомпаний по итогам 2024 года представила система «СКАН-Интерфакс». Индекс цитируемости по сравнению с 2023 годом вырос более чем на 300% у двух компаний.

Система управления репутацией мониторинга СМИ «СКАН-Интерфакс» представила рейтинг фармацевтических компаний в российском медиапространстве по итогам 2024 года.

Согласно опубликованным данным, лидирует компания Pfizer, несмотря на то, что ее упоминания уменьшились почти на 1,5 тыс. по сравнению с 2023 годом. На высокие показатели повлияли новости о проверке причастности главы Еврокомиссии к коррупционной деятельности, связанной с закупкой вакцин от COVID-19 у компании. На втором и третьем местах рейтинга расположились AstraZeneca (7 тыс. упоминаний против 4 тыс. в 2023 году) и Biocad (7 тыс. упоминаний против 5 тыс. годом ранее).