«СКАН-Интерфакс» представил рейтинг фармкомпаний в медиапространстве в 2024 году

Медиарейтинг фармкомпаний по итогам 2024 года представила система «СКАН-Интерфакс». Индекс цитируемости по сравнению с 2023 годом вырос более чем на 300% у двух компаний.
Система управления репутацией мониторинга СМИ «СКАН-Интерфакс» представила рейтинг фармацевтических компаний в российском медиапространстве по итогам 2024 года.
Согласно опубликованным данным, лидирует компания Pfizer, несмотря на то, что ее упоминания уменьшились почти на 1,5 тыс. по сравнению с 2023 годом. На высокие показатели повлияли новости о проверке причастности главы Еврокомиссии к коррупционной деятельности, связанной с закупкой вакцин от COVID-19 у компании. На втором и третьем местах рейтинга расположились AstraZeneca (7 тыс. упоминаний против 4 тыс. в 2023 году) и Biocad (7 тыс. упоминаний против 5 тыс. годом ранее).
На первом месте рейтинга индекса заметности находится AstraZeneca — этот показатель у компании увеличился на 105% (998 тыс. в 2024 году и 487 тыс. годом ранее). Однако наибольший рост индекса заметности продемонстрировала компания «Акрихин» — на 312% (с 69 тыс. до 285 тыс.). Широкое освещение получила история с препаратом «Фордиглиф» от «Акрихина» — аналогом «Форсиги» от AstraZeneca.
Индекс заметности вырос у фармкомпании «Алцея» — на 304% (с 12 тыс. в 2023 году до 50 тыс. в 2024 году). В разы увеличились и ее охваты аудитории — на 324% (с 3 млн до 14 млн год к году).
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
pharmvestnik