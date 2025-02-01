Takeda впервые назначила гендиректором женщину

Takeda впервые за 243 года назначила женщину на пост генерального директора — Джули Ким сменит Кристофа Вебера в июне 2026 года. Также компания свернула разработку противоэпилептического препарата soticlestat из-за недостаточной доказательной базы его эффективности.

Takeda избрала Джули Ким на должность генерального директора. Об этом говорится в пресс-релизе крупнейшего фармацевтического производителя в Японии.

Кристоф Вебер, который возглавлял компанию последние 11 лет, передаст полномочия в июне 2026 года. Как отмечается, Ким станет первой женщиной на посту главы Takeda за всю 243-летнюю историю фармгиганта.

Ее карьера в Takeda началась шесть лет назад после реализации сделки по покупке Shire за 62 млрд долл. Впоследствии весь персонал поглощенной компании перешел под крыло японского производителя. Через три года работы Ким получила должность главы американского подразделения фармгиганта.

Новая руководительница компании имеет диплом бакалавра-экономиста и степень магистра делового администрирования. Первым местом работы в фарминдустрии для нее стала компания Baxter в начале 2000-х годов.

Уходящий в отставку Вебер пришел в Takeda после 20 лет работы в GSK, где последние три года возглавлял подразделение вакцин. В 2015 году он стал первым руководителем компании неяпонского происхождения с момента ее основания.

За время его пребывания на посту главы выручка производителя почти удвоилась — с 15,2 млрд долл. в 2015 году до 29,8 млрд долл. в 2024 году, пишет портал Fierce Pharma. После ухода с должности Вебер не войдет в состав Совета директоров компании.

Кроме того, сегодня Takeda объявила о прекращении клинических испытаний препарата soticlestat для лечения эпилепсии. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) указало, что представленные результаты исследований лекарства не позволили подтвердить его эффективность.

Фото: takeda.com

Владимир Заболотских

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