Фармкомпании попали в рейтинг лучших работодателей по версии HeadHunter

По версии HeadHunter, лучшими работодателями России стали пять фармкомпаний в категории крупнейших и 19 в категории крупных. В ТОP100 в категории средних попала лишь одна фармкомпания, а в ТОP100 в категории небольших — ни одной.
Сервис онлайн-рекрутинга HeadHunter представил ежегодный «Рейтинг работодателей России» за 2024 год.
В категорию «Крупнейшие компании» (численность от 5 тыс. человек) попали пять фармацевтических компаний. Самарская сеть «Аптеки плюс» попала в ТОP30, заняв 28 место. В ТОP100 вошла московская «Фармстандарт» — ей отдали 98 место. С небольшим отрывом от нее расположилась ГК «Аптечная сеть 36,6», занявшая 104 позицию в рейтинге. Нижегородская «Максавит» разместилась на 121 месте, а башкирская «Фармленд» опустилась на 124 строчку (в рейтинге 2023 года она занимала 75 место).
В категории «Крупные компании» (от 1001 до 5000 сотрудников) оказалось 395 финалистов, в числе которых следующие фармкомпании:
- 12. Аптечная сеть «Здоровье» (Краснодарский край);
- 66. «АстраЗенека» (Москва);
- 113. «Акрихин» (Москва);
- 131. «Материа Медика Холдинг» (Москва);
- 133. «Генериум» (Москва);
- 149. «Герофарм» (Санкт-Петербург);
- 190. ГК «Нижфарм» (Москва);
- 194. «Биннофарм Групп» (Москва);
- 209. «Губернские аптеки» (Красноярский край);
- 212. «Биокад» (Санкт-Петербург);
- 220. «Биохимик» (Республика Мордовия);
- 264. «Вертекс» (Санкт-Петербург);
- 288. ГК «ВИК» (Московская область);
- 314. «Здравсервис» (Тульская область);
- 337. «Фармаимпекс» (Удмуртская Республика);
- 349. «Сбер ЕАптека» (Москва);
- 362. «Социальная аптека» (Ростовская область);
- 387. ФК «Пульс» (Московская область);
- 390. «Фармасинтез» (Москва).
В категории «Средние компании» (численность сотрудников от 250 до 1000 человек) в ТОP100 из фармкомпаний попала только «Берлин-Хеми/А.Менарини», заняв 74 место. В категории «Небольшие компании» в ТОР100 фармкомпаний не оказалось.
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Каждая компания — участник рейтинга с количеством сотрудников от 100 человек получает место в соответствии с итоговым баллом. Он высчитывается через три этапа: профессиональное HR-анкетирование, опрос сотрудников и опрос соискателей.
Ранее свои рейтинги лучших работодателей России 2024 года представили Forbes и РБК.
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
pharmvestnik