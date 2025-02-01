Фармкомпании попали в рейтинг лучших работодателей по версии HeadHunter

По версии HeadHunter, лучшими работодателями России стали пять фармкомпаний в категории крупнейших и 19 в категории крупных. В ТОP100 в категории средних попала лишь одна фармкомпания, а в ТОP100 в категории небольших — ни одной.

Сервис онлайн-рекрутинга HeadHunter представил ежегодный «Рейтинг работодателей России» за 2024 год.

В категорию «Крупнейшие компании» (численность от 5 тыс. человек) попали пять фармацевтических компаний. Самарская сеть «Аптеки плюс» попала в ТОP30, заняв 28 место. В ТОP100 вошла московская «Фармстандарт» — ей отдали 98 место. С небольшим отрывом от нее расположилась ГК «Аптечная сеть 36,6», занявшая 104 позицию в рейтинге. Нижегородская «Максавит» разместилась на 121 месте, а башкирская «Фармленд» опустилась на 124 строчку (в рейтинге 2023 года она занимала 75 место).