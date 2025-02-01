Минздрав обновит состав аптечки «Анти-СПИД»

Минздрав собирается обновить состав аптечки первой помощи для профилактики инфекций. В нее включат хлоргексидин и увеличат количество стерильных салфеток. Прежние аптечки можно будет использовать до истечения срока годности лекарств и медизделий, но обновить их придется не позднее сентября 2027 года.

Минздрав намерен утвердить требования к комплектации аптечки первой помощи для профилактики инфекций («Анти-СПИД»). Проект приказа об этом проходит публичное обсуждение до 5 февраля.

Согласно документу, в аптечки планируют добавить раствор хлоргексидина объемом 100 мл. Также увеличивается до двух упаковок количество стерильных салфеток — необходима марлевая и нетканная. Авторы проекта приказа уточняют, что лекарства включают в состав аптечки в первичной или вторичной упаковке с инструкцией.

При этом аптечки в прежней комплектации можно использовать до истечения срока годности содержащихся в них лекарств и медизделий, но не позднее 1 сентября 2027 года.

В случае принятия документ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года. Также признается утратившим силу приказ Минздрава № 1н от 09.01.2018 «Об утверждении требований ‎к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи».

Фото: 123rf.com



Дина Коблова

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