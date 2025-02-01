Минпромторг не смог отсудить у подмосковного «Эйлитона» 35 млн рублей

История спора началась с того, что в 2015 году Минпромторг и ООО заключили договор о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на реализацию проекта по организации производства медизделий. Компания была обязана представить в Минпромторг отчет о достижении значений целевых показателей.

По результатам рассмотрения итоговой отчетной документации Минпромторг установил, что ООО «Эйлитон» не выполнило работы по проведению испытаний, регистрации и выпуску в гражданский оборот иммунохроматографических экспресс-тестов, наборов реагентов для гематологических анализаторов с дифференциацией лейкоцитов на пять субпопуляций, анализаторов мочи, количественного определения глюкозы и лактата электрохимическим методом, а также игл для вакуумных пробирок. Однако такая отчетность не является итоговой отчетной документацией по реализации проекта.

По данным суда, истец не представил доказательств того, в каком объеме были оценены результаты исполнения проекта компанией, на основании каких данных рассчитывались достижения показателей результативности и эффективности, какие сроки учитывались. Кроме того, так как исковое заявление было подано в суд 6 ноября 2024 года, срок исковой давности уже истек.

В итоге суд решил, что требование Минпромторга является необоснованным и удовлетворению не подлежит. ООО, начиная с 2015 года и до настоящего времени, выполняло все необходимые действия, направленные на реализацию договора и проекта, и необходимые показатели достигнуты. В итоге в удовлетворении требований Минпромторга решено отказать. Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

По информации СПАРК-Интерфакс, ООО «Эйлитон» зарегистрировано в 2003 году в Дубне Московской области. Учредителем компании является Олег Шалин. Выручка ООО за 2023 год составила 500 млн рублей, чистая прибыль – 103,2 млн рублей.

В сентябре 2024 года Арбитражный суд Москвы отказал Минпромторгу в иске к ПАО «Акционерное курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» о взыскании штрафа в размере 85,6 млн рублей. В феврале 2016 года стороны заключили договор о предоставлении субсидий на реализацию проекта «Модернизация и расширение высокотехнологичного производства одноразовых медицинских изделий и расходных материалов для медицинских изделий». Минпромторг заявлял, что ПАО «Синтез» не выполнило обязательства по достижению требуемых показателей выручки.