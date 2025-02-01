В аптечку для профилактики парентеральных инфекций у медиков добавят хлоргексидин

В случае принятия документа он вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать до аналогичной даты 2031-го, а тематический приказ от 2018 года утратит силу. В аптечке, кроме хлоргексидина, по-прежнему останутся йод и этанол. Также предусмотрено наличие марлевого медицинского стерильного бинта, бактерицидного лейкопластыря размером не менее 1,9 x 7,2 см и два вида салфеток – нетканая и медицинская стерильная.

В проекте документа указано, что медизделия и лекарства, используемые для комплектации аптечки, могут применяться до истечения срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года. В пояснительной записке к проекту отмечается, что при подготовке состава укладки учтен опыт разработки, внедрения и последующего использования различных аптечек и укладок первой помощи, современное действующее законодательство в сфере первой помощи, а также актуальные подходы к оказанию такой помощи.

«Для профилактики парентеральных инфекций требуется незамедлительное оказание первой помощи лицам, оказывающим медицинскую помощь, при аварийных ситуациях (порезах и уколах инструментами, контаминированными кровью и другими биологическими жидкостями, в том числе от ВИЧ-инфицированных пациентов, больных гепатитом B, C, а также попадание крови и других биологических жидкостей на слизистые ротоглотки, носа и глаз)», – говорится в пояснительной записке. Администрация клиники в случае внештатной ситуации должна незамедлительно организовать комплекс мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему медработнику, как прописано в проекте приказа.

Минздрав РФ в начале декабря 2024 года утвердил требования к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медизделий должностными лицами Федеральной службы исполнения наказаний. Обновленные правила будут действовать с 1 сентября 2025 года. Согласно регламенту, в аптечке должны быть среди прочего два устройства для проведения искусственного дыхания, один жгут для остановки артериального кровотечения, пластыри и медицинские маски.