Продажи компании Lonza в 2024 году оказались ниже ожиданий аналитиков

Швейцарская контрактная проектно-производственная организация (CDMO) Lonza по итогам 2024 года сообщила о снижении продаж на 2,1%, до 6,57 млрд швейцарских франков ($7,24 млрд), что оказалось немного ниже прогнозов аналитиков (6,62 млрд франков). Несмотря на это, компания заявила об укреплении позиций и прогнозирует рост продаж на 20% в 2025 году.

Основной доход Lonza обеспечил высокий спрос на услуги CDMO, особенно в области биопрепаратов, биоконъюгатов, малых молекул, клеточных и генных технологий. Эти направления помогли частично компенсировать спад, связанный с постепенным снижением спроса на продукцию от COVID-19, а также с ослаблением рынка капсул и бионаучного бизнеса.

В числе ключевых событий 2024 года компания отметила заключение контрактов на 10 млрд франков ($11 млрд) и приобретение крупного завода Genentech у Roche в Вакавилле (Калифорния), на котором уже подписаны два новых клиентских соглашения.

В 2025 году Lonza ожидает рентабельность бизнеса CDMO на уровне 30% и планирует реализовать стратегию One Lonza, нацеленную на реструктуризацию, оптимизацию инженерных процессов и расширение производственных мощностей.

Lonza также заявила, что планирует выделить свое подразделение по производству капсул и ингредиентов для здоровья (CHI — Capsules & Health Ingredients) в отдельную компанию «в подходящее время».

Аналитики ODDO BHF отметили сильные позиции CDMO-направлений Lonza, особенно в сегментах биологических препаратов и малых молекул, но указали на проблемы в сегменте CHI, который в будущем будет продан.

gxpnews