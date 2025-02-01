Продажи Vabysmo от Roche превысили $4 млрд

Препарат Vabysmo компании Roche, предназначенный для лечения офтальмологических заболеваний, в 2024 году принес более $4,3 млрд, став третьим по объему продаж продуктом компании. Только за IV квартал выручка от препарата составила 1,05 млрд швейцарских франков, что, несмотря на 43%-ный рост в годовом выражении, оказалось на 2% ниже прогнозов аналитиков, пишет Fierce Pharma.

По словам главы фармацевтического направления Roche Терезы Грэм, на продажи в IV квартале повлияло сокращение расходов и накопление запасов в связи с запуском новой версии Vabysmo в предварительно заполненном шприце. В компании прогнозируют устойчивый рост продаж в 2025 году и дальнейшее укрепление позиций на рынке. В IV квартале доля Vabysmo в США составила 31% в лечении неоваскулярной возрастной макулярной дегенерации, 22% в терапии диабетического макулярного отека и 23% в окклюзии вен сетчатки.

Ключевым конкурентом Vabysmo остается Eylea от Regeneron, который в 2024 году получил одобрение в Европе. Однако Roche пока не фиксирует значимого влияния конкурента на свои продажи, утверждая, что предварительно заполненные шприцы двух препаратов существенно различаются. По словам Грэм, Vabysmo обладает преимуществом в удобстве введения одной рукой, что критично при массовом применении в клинической практике.

gxpnews