Upperton открыла в Британии новый завод по производству стерильных материалов

Британская контрактная проектно-производственная организация Upperton Pharma Solutions завершила строительство нового стерильного производственного объекта стоимостью 7 млн фунтов стерлингов ($8,1 млн) на территории своего кампуса в Ноттингеме. Новый завод площадью 7000 кв. футов дополнил существующие 50 000 кв. футов производственных мощностей компании.

Объект предназначен для производства асептических и стерилизованных жидкостей и порошков малого объема для парентерального, назального и легочного введения. Производство может выпускать партии до 2000 флаконов, предварительно заполненных шприцев и картриджей для жидких составов, а также предварительно стерилизованные порошки. Завод обеспечит полный цикл работ: разработку рецептур, клиническое производство и аналитические испытания.

Основанная в 1999 году, Upperton ранее инвестировала 15 млн фунтов ($19,6 млн на тот момент) в строительство завода в Ноттингеме, открытого в 2023 году. Он специализируется на производстве порошков и капсул, обеспечивая производительность смешивания до 250 кг на партию и выпуск до 40 тысяч капсул в час.

gxpnews