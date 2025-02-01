Sanofi фиксирует рекордный рост продаж ЛП Beyfortus

Препарат Beyfortus для профилактики респираторно-синцитиального вируса (РСВ) у младенцев принесло компании Sanofi более $1,8 млрд выручки за 2024 год, что превысило ожидания в $1 млрд. Основная часть продаж пришлась на Европу, однако в 2025 году Sanofi ожидает значительного роста в США, заявил генеральный директор компании Пол Хадсон.

Beyfortus разрабатывался совместно с AstraZeneca, однако в 2024 году Sanofi получила полный коммерческий контроль над препаратом в США. В IV квартале продажи Beyfortus оказались сопоставимы с выручкой за предыдущие три квартала, что компания объясняет устранением проблем с нехваткой поставок. Всего по всему миру препарат уже получили более 6 млн младенцев. Общая выручка вакцинного подразделения Sanofi в 2024 году выросла на 13,5%, достигнув $8,3 млрд, что стало рекордом.

При этом Dupixent продолжает оставаться флагманом портфеля Sanofi. В 2024 году его продажи превысили €13 млрд, увеличившись в IV квартале на 16%. В 2025 году ожидается дальнейший рост за счет нового показания – лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Sanofi называет предстоящий год переломным моментом для препарата в этом направлении.

Препарат Altuviiio для лечения гемофилии A также демонстрирует стабильный рост: в IV квартале его продажи достигли почти €250 млн. По словам Хадсона, Sanofi рассчитывает, что Altuviiio станет хитом в 2025 году за счет увеличения доли пациентов, переходящих на него с других видов терапии.

В целом годовая выручка Sanofi в 2024 году выросла на 11,3%, достигнув почти $43 млрд. В 2025 году компания ожидает увеличения продаж на средний или высокий однозначный процент и рассчитывает на существенный рост прибыли на акцию.

gxpnews