«Ростех» поставил в российские регионы 2 млн доз вакцин

Холдинг «Нацимбио» (входит в госкорпорацию «Ростех») сообщил, что завершил первый в 2025 году этап поставок вакцин для Национального календаря профилактических прививок (НКПП). Так, в российские регионы были переданы препараты для защиты от столбняка, дифтерии, гепатита B и туберкулеза.

Профилактические препараты направляются в медицинские учреждения регионов на основании госконтрактов, заключенных холдингом «Нацимбио» с Федеральным центром планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава РФ. В первую партию поставок вошло 2 млн доз вакцин.

«Первый этап поставки вакцин и анатоксинов для Национального календаря профилактических прививок завершен. Препараты доставлены в регионы России в срок и в объеме, предусмотренном госконтрактами. Большую часть поставки составили вакцины для профилактики туберкулеза БЦЖ-М. Их мы передали в объеме 1,5 млн доз с опережением графика на месяц. По мере вывода препаратов в гражданский оборот, а также заключения новых контрактов поставки будут продолжены в течение года», – рассказал генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский.

gxpnews