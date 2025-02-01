Novartis превзошла прогнозы по прибыли

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis уверенно превзошла ожидания аналитиков по итогам IV квартала 2024 года. Скорректированная чистая прибыль выросла на 26%, достигнув $3,93 млрд, что значительно выше консенсус-прогноза в $3,64 млрд. Основными драйверами роста стали Entresto (препарат от сердечной недостаточности) и Kesimpta (средство для лечения рассеянного склероза), продажи которых существенно превзошли рыночные ожидания.

Entresto, который в середине 2025 года потеряет патентную защиту, продемонстрировал рост выручки на треть и принес $2,18 млрд за квартал. Kesimpta, препарат для лечения рассеянного склероза, показал еще более впечатляющую динамику – его продажи выросли почти на 50%, достигнув $950 млн.

Компания прогнозирует, что в 2025 году операционная прибыль, скорректированная с учетом специальных статей, увеличится на высокий однозначный или низкий двузначный процент, исключая влияние валютных колебаний. Для сравнения: в 2024 году этот показатель вырос на 22%.

Ранее апелляционный суд США в Вашингтоне вынес решение, временно запрещающее индийской MSN Pharmaceuticals выпускать дженериковую версию препарата Entresto. Суд постановил, что MSN не должна начинать продажи своего дженерика до рассмотрения апелляции Novartis о более длительном запрете на дженерики.

gxpnews