Бывший топ-менеджер Ipsen осужден в США за инсайдерскую торговлю

Бывший директор по стратегии и операциям в области данных французской фармацевтической компании Ipsen Дишант Гупта приговорен к 2 месяцам тюремного заключения в США за инсайдерскую торговлю. Суд в Бостоне установил, что в 2022 году он использовал конфиденциальную информацию о готовящемся приобретении биотехнологической компании Epizyme для покупки ее акций, что принесло ему прибыль в размере более $260 000. Помимо тюремного срока, Гупта обязан выплатить штраф $20 000 и вернуть незаконно полученный доход.

Расследование показало, что в марте 2022 года Гупта узнал о планах Ipsen приобрести Epizyme – производителя онкологического препарата Tazverik. Воспользовавшись этим, он 7 апреля 2022 года начал покупать акции Epizyme через брокерский счет своей жены, увеличивая объем инвестиций по мере развития переговоров между компаниями. 27 июня 2022 года Ipsen официально объявила о сделке на $247 млн, после чего Гупта продал все свои акции, заработав на этом $262 000.

Прокуратура настаивала на годе тюремного заключения, заявляя, что действия Гупты подрывают доверие к финансовому рынку и являются формой коррупции. Защита же просила суд ограничиться наказанием, не связанным с лишением свободы. В итоге судья Джулия Кобик вынесла компромиссное решение, назначив 2 месяца тюрьмы.

gxpnews