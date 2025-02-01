ГК «Фармасинтез» получила статус резидента ОЭЗ «Технополис „Москва“»

ГК «Фармасинтез» получила статус резидента ОЭЗ «Технополис „Москва“». Этот статус открывает новые возможности для развития и укрепления позиций на рынке фармацевтической промышленности и предоставляет ряд преимуществ, среди которых доступ к современным технологическим площадкам и поддержка со стороны государства в вопросах развития инфраструктуры и производства.

Вице-президент по связям с государственными органами ГК «Фармасинтез» Олег Астафуров и директор по производству «Фармасинтез-Биокапитал» Тимофей Баталов представили бизнес-проект группы на церемонии посвящения в резиденты. Согласно плану здесь будет реализован инвестиционный проект по созданию производства импортозамещающих онкологических препаратов. Объект разместится на площадке «Алабушево» (Зеленоград, Москва) в рамках исполнения компанией АО «Фармасинтез» условий офсетного контракта с Департаментом здравоохранения Москвы.

В соответствии с этим контрактом, первые поставки лекарств для нужд московской системы здравоохранения должны начаться уже с 2026 года. «Фармацевтическая группа компаний „Фармасинтез“, являющаяся одним из флагманов отечественной фарминдустрии и специализирующаяся прежде всего на производстве социально значимых лекарственных препаратов для нужд лечебно-профилактических учреждений страны, в 2025 году построит и запустит в эксплуатацию один из своих новых заводов. По заданию, полученному от правительства Москвы, на площадке „Алабушево“ технополиса „Москва“ будет построен шестой по счету фармацевтический завод», – отметил Олег Астафуров.

Новая производственная площадка будет специализироваться на выпуске онкологических лекарственных препаратов, что усилит позиции группы компаний в онкологическом сегменте, в котором уже сейчас каждая третья упаковка для лечения онкологических заболеваний производится на заводах «Фармасинтеза».

«Это наш первый совместный проект с правительством Москвы, и в наши планы на будущее входит углубление и расширение взаимодействия в части обеспечения московской системы здравоохранения эффективными и безопасными лекарственными препаратами, в том числе инновационными», – добавил он.

gxpnews