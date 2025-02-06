В декабре 2024 года продажи термометров в России упали на рекордные 40,5%

По данным аналитиков RNC Pharma, в 2024 году в рознице было продано более 11,2 млн термометров. В денежном выражении продажи год к году выросли всего на 0,5%, а в штуках снизились на 2,5%. Больше всего термометров покупали в январе и сентябре, хотя обычно пик продаж приходится на декабрь.

В 2024 году на розничном рынке России, включая онлайн-канал, было реализовано более 11,2 млн медицинских термометров на сумму 3,5 млрд руб. (в розничных ценах, с учетом НДС), сообщили аналитики RNC Pharma. В денежном выражении продажи выросли в 2024 году на 0,5% по сравнению с 2023 годом, а в штуках снизились на 2,5%. Эксперты отмечают, что в 2023 году динамика была заметно хуже, в рублях фиксировалось падение на 12,6%, а в натуральном выражении на 3,3%.

По наблюдениям аналитиков, в этой категории медицинских приборов сезонность выражена особенно ярко: продажи растут в осенне-зимний период и снижаются в теплое время года. В 2024 году максимальный всплеск потребления термометров наблюдался по итогам января (1,33 млн шт.) и в сентябре (1,30 млн шт.). Однако обычно пик продаж термометров приходится на декабрь. Так, в декабре 2023 года было продано 1,69 млн шт. В ушедшем году этот период был довольно спокойным, этому способствовала низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ. В итоге относительно декабря 2023 года аналитики фиксируют рекордное снижение продаж на уровне -40,5%.

Минимальные значения продаж этих медизделий обычно фиксируют в июне. В первый летний месяц 2024 года на рынке было реализовано около 0,56 млн термометров на общую сумму 180 млн. руб. С июля их востребованность вновь выросла. Аналитики отмечают, что пики продаж термометров и средств от простуды и кашля в ритейле совпадают и единственным отличием является то, что на рынке термометров не отмечается резких падений и начиная с июля спрос на термометры возрастает.

В 2024 году порядка 90,2% натурального объема анализируемых приборов приобретается в традиционной рознице (аптеки). Относительно 2023 года доля офлайна сократилась всего на 0,5%. Денежная доля в традиционной рознице в прошедшем году составила 86,4%, при этом за год она сократилась на 0,7%.

В интернет-продажах преобладают электронные и безртутные градусники, а в традиционной рознице — ртутные термометры. В 2024 году офлайн-продажи ртутных приборов увеличились на 7,5% в штуках, всего за год было продано порядка 5,1 млн таких изделий. Объемы реализации всех остальных типов термометров в офлайн падают — потребители выбирают покупки на маркетплейсах.

Помесячная динамика розничного рынка медицинских термометров (всех типов) и противопростудных, противокашлевых ЛП (EphMRA-группа R05) в России в 2023—2024 гг.



Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik