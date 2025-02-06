«Фармасинтез» зарегистрировал первый дженерик «Эпклюзы»

Компания «Фармасинтез» зарегистрировала первый дженерик комбинированного противовирусного лекарственного средства «Эпклюза» (МНН велпатасвир + софосбувир) для лечения хронического гепатита С. Новый препарат получил название «Велпатасоф». В отличие от оригинального средства он не предназначен для детей младше 12 лет.

В Государственном реестре лекарственных средств появились сведения о регистрации первого дженерика «Эпклюзы» (МНН велпатасвир + софосбувир) — комбинированного противовирусного средства, предназначенного для лечения гепатита С. Препарат будет производить компания «Фармасинтез».

Софосбувир — это пангенотипный ингибитор РНК-зависимой РНК-полимеразы NS5B вируса гепатита C, необходимой для репликации вируса. Велпатасвир воздействует на неструктурный белок вирусного гепатита С NS5A, необходимый для репликации РНК и для формирования вирионов ВГС. Блокируя два разных белка, которые необходимы вирусу гепатита С для роста и размножения, «Велпатасоф» позволяет окончательно устранить инфекцию.