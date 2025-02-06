Выручка Roche выросла на 7% в 2024 году благодаря новым препаратам

Roche увеличила годовую выручку до 60,5 млрд франков (около 70,2 млрд долл.) благодаря росту продаж ряда препаратов. Компания укрепила позиции в офтальмологии и онкологии, выведя на рынок новые формы препаратов, и вскоре планирует представить результаты новых клинических испытаний. Чистая прибыль упала на 19%.

Roche сообщила о росте продаж на 7%, до 60,5 млрд швейцарских франков (около 70,2 млрд долл.), в 2024 году. Об этом говорится в финансовом отчете фармацевтической компании по итогам 2024 года.

Фармацевтическое подразделение швейцарского производителя увеличило выручку на 8%, до 46,2 млрд франков (53,6 млрд долл.). Главными источниками доходов стали:

«Вабисмо» (фарицимаб), предназначенный для лечения различных заболеваний глаз, — его продажи подскочили на 68% по сравнению с 2023 годом, до 3,9 млрд франков (4,5 млрд долл.). В июле прошлого года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило более удобную форму препарата — в предварительно заполненном шприце. В декабре аналогичное решение вынес европейский регулятор;

«Окревус» (окрелизумаб) от рассеянного склероза принес 6,7 млрд франков (7,8 млрд долл.), что на 9% больше, чем годом ранее;

«Гемлибра» (эмицизумаб) — выручка с реализации лекарства против гемофилии А составила 4,5 млрд франков (5,2 млрд долл.), показав 12%-ный годовой прирост;

«Фесго» (пертузумаб + трастузумаб) для лечения рака молочной железы — продажи противоопухолевого средства взлетели на 62%, до 1,7 млрд франков (2 млрд долл.);

«Эврисди» (рисдиплам) от спинальной мышечной атрофии продемонстрировал рост на 18%, до 1,63 млрд франков (1,9 млрд долл.);

«Полайви» (полатузумаб ведотин+) от B-клеточной лимфомы впервые оказался в числе продуктов-бестселлеров Roche с годовым объемом продаж в 1,12 млрд франков (1,3 млрд долл.), который вырос на 39% по сравнению с предыдущим годом.

В то же время чистая прибыль Roche упала на 19%, до 9,2 млрд франков (10,7 млрд долл.). Ранее фармгигант приобрел две компании — Flatiron Health (в 2018 году за 1,9 млрд долл.), которая специализируется на технологиях в сфере здравоохранения, и разработчика генных терапий Spark Therapeutics (в 2019 году за 4,3 млрд долл.). Однако реальная стоимость этих активов оказалась ниже, чем сумма, которую производитель за них заплатил, что по правилам международной финансовой отчетности отражается как убыток.

В текущем году Roche планирует завершить 12 клинических испытаний. Среди них — исследование перорального препарата giredestrant для лечения HR-положительного, HER2-отрицательного рака молочной железы, потенциальный объем продаж которого может превысить 3 млрд долл.

Фото: roche.com

Владимир Заболотских

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