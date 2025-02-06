Минздрав разработал перечень медицинских отходов класса «Г». Они подобны по составу чрезвычайно опасным и высокоопасным отходам. В список вошли 16 групп отходов I и II классов опасности в соответствии с кодами федерального классификационного каталога отходов (ФККО). Если документ утвердят, перечень начнет действовать с 1 сентября 2026 года.
Минздрав намерен утвердить перечень медицинских отходов класса «Г», которые подобны по составу чрезвычайно опасным и высокоопасным отходам. Проект постановления об этом находится на публичном обсуждении до 20 февраля.
Согласно документу в перечень отходов класса «Г» войдут 16 групп отходов I и II классов опасности в соответствии с кодами ФККО.
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Наименование группы отходов по федеральному классификационному каталогу отходов
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Код группы отходов по федеральному классификационному каталогу отходов
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1. Отходы электрического оборудования, содержащего ртуть
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4 71 100 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности)
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2. Отходы оборудования и прочей продукции, содержащих стойкие органические загрязнители
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4 72 100 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности)
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3. Компьютеры и периферийное оборудование, утратившие потребительские свойства
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4 81 200 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности)
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4. Батареи и аккумуляторы, утратившие потребительские свойства, кроме аккумуляторов для транспортных средств
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4 82 200 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности)
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5. Кабели и арматура кабельная, изделия электроустановочные, утратившие потребительские свойства
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4 82 300 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности)
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6. Оборудование электрическое прочее, утратившее потребительские свойства
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4 82 900 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности)
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7. Отходы средств индивидуальной защиты, не вошедшие в другие группы
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4 91 100 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности)
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8. Отходы аккумуляторов свинцово-кислотных
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9 20 110 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности)
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9. Отходы электролитов аккумуляторов и аккумуляторных батарей
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9 20 200 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности)
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10. Отходы при ликвидации загрязнений ртутью и ртутьсодержащими соединениями
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9 32 000 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности)
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11. Отходы щелочей и их смесей
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9 41 100 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности)
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12. Отходы оксидов и гидроксидов прочих
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9 41 200 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности)
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13. Отходы кислот и их смесей
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9 41 300 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности)
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14. Отходы неорганических солей и их смесей при технических испытаниях и измерениях
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9 41 400 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности)
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15. Отходы негалогенированных органических веществ и их смесей при технических испытаниях и измерениях
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9 41 510 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности)
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16. Отходы солей органических кислот и их смесей при технических испытаниях и измерениях
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9 41 600 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности)
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
pharmvestnik