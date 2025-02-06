Минздрав разработал перечень медицинских отходов класса «Г»

Минздрав разработал перечень медицинских отходов класса «Г». Они подобны по составу чрезвычайно опасным и высокоопасным отходам. В список вошли 16 групп отходов I и II классов опасности в соответствии с кодами федерального классификационного каталога отходов (ФККО). Если документ утвердят, перечень начнет действовать с 1 сентября 2026 года.

Минздрав намерен утвердить перечень медицинских отходов класса «Г», которые подобны по составу чрезвычайно опасным и высокоопасным отходам. Проект постановления об этом находится на публичном обсуждении до 20 февраля.

Согласно документу в перечень отходов класса «Г» войдут 16 групп отходов I и II классов опасности в соответствии с кодами ФККО.

Наименование группы отходов по федеральному классификационному каталогу отходов Код группы отходов по федеральному классификационному каталогу отходов 1. Отходы электрического оборудования, содержащего ртуть 4 71 100 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности) 2. Отходы оборудования и прочей продукции, содержащих стойкие органические загрязнители 4 72 100 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности) 3. Компьютеры и периферийное оборудование, утратившие потребительские свойства 4 81 200 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности) 4. Батареи и аккумуляторы, утратившие потребительские свойства, кроме аккумуляторов для транспортных средств 4 82 200 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности) 5. Кабели и арматура кабельная, изделия электроустановочные, утратившие потребительские свойства 4 82 300 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности) 6. Оборудование электрическое прочее, утратившее потребительские свойства 4 82 900 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности) 7. Отходы средств индивидуальной защиты, не вошедшие в другие группы 4 91 100 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности) 8. Отходы аккумуляторов свинцово-кислотных 9 20 110 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности) 9. Отходы электролитов аккумуляторов и аккумуляторных батарей 9 20 200 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности) 10. Отходы при ликвидации загрязнений ртутью и ртутьсодержащими соединениями 9 32 000 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности) 11. Отходы щелочей и их смесей 9 41 100 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности) 12. Отходы оксидов и гидроксидов прочих 9 41 200 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности) 13. Отходы кислот и их смесей 9 41 300 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности) 14. Отходы неорганических солей и их смесей при технических испытаниях и измерениях 9 41 400 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности) 15. Отходы негалогенированных органических веществ и их смесей при технических испытаниях и измерениях 9 41 510 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности) 16. Отходы солей органических кислот и их смесей при технических испытаниях и измерениях 9 41 600 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности)

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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