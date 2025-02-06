Sanofi выкупит собственные акции у L’Oréal за €3 млрд

Международная фармкорпорация Sanofi приобретает 29,6 млн собственных акций у косметического гиганта L’Oréal в рамках сделки стоимостью около €3 млрд. Цена за одну акцию установлена на уровне €101,50, а закрытие внебиржевой транзакции ожидается в ближайшее время. По итогам сделки доля L’Oréal в акционерном капитале Sanofi сократится до 7,2%, с сохранением 13,1% прав голоса.

Руководство L’Oréal рассматривает данную транзакцию как стратегический шаг по оптимизации финансового баланса компании, особенно актуальный после серии недавних приобретений. В их числе — покупка 10% акций дерматологической компании Galderma в августе 2024 года и поглощение южнокорейского косметического бренда Dr.G у швейцарской Migros в декабре того же года.

Для Sanofi данное соглашение является частью масштабной программы обратного выкупа акций объемом €5 млрд, анонсированной в конце января 2025 года. Компания отмечает особую историческую роль L’Oréal, которая на протяжении десятилетий выступала ключевым акционером и стратегическим партнером, способствовавшим развитию и трансформации Sanofi.

gxpnews