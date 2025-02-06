FDA одобрило умные очки со встроенным слуховым аппаратом

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило безрецептурные аудиоочки Nuance, разработанные французской компанией EssilorLuxottica. Устройство будет доступно к продаже в США в I квартале 2025 года. Параллельно оно появится в продаже в некоторых европейских странах, включая Италию, Францию, Германию и Великобританию.

«Мы не просто объединили два медицинских устройства, мы создали совершенно новые умные очки, способные одновременно поддержать два человеческих чувства, от которых мы больше всего зависим. <…> Теперь мы рады сосредоточиться на том, чтобы предоставить эту изменяющую жизнь технологию в руки людей», – сказал генеральный директор компании Франческо Миллери.

По данным EssilorLuxottica, в мире около 1,25 млрд человек испытывают легкую или умеренную потерю слуха. При этом глобальный рынок устройств для коррекции слуха остается недостаточно удовлетворенным, как и рынок устройств для коррекции зрения десятилетия назад. Так, зачастую потребители не решаются носить данные устройства из-за таких факторов, как стигматизация, дискомфорт, стоимость.

gxpnews