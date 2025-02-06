В РФ розничный рынок пероральных контрацептивов вырос на 15,4%

На российском рынке средств контрацепции впервые с 2021 года зафиксировано снижение объема продаж противозачаточных препаратов в натуральном выражении. Показатель снизился на 1,4%, до 20,9 млн упаковок, согласно данным DSM Group. При этом денежный оборот увеличился на 13%, достигнув 32,1 млрд рублей. RNC Pharma подтверждает положительную динамику розничного рынка пероральных контрацептивов, отмечая рост на 15,4%, пишут «Ведомости».

Аналитика «Ютеки» свидетельствует о повышении отпускной цены на оральные контрацептивы на 9% в годовом исчислении, что обусловлено возросшими затратами на сырье и логистику. Согласно данным «Мегаптека.ру», средняя стоимость упаковки достигла 1430 рублей, увеличившись на 13%. Маркетплейс «Здравсити» зафиксировал рост цен на 6%, до 1665 рублей за упаковку, к концу отчетного периода.

Похожая тенденция наблюдается в сегменте презервативов: объем продаж сократился на 5%, составив 18,4 млн упаковок, при этом средняя стоимость возросла на 13%, достигнув 401 рубля за упаковку.

Несмотря на общее снижение объемов продаж, первое полугодие 2024 года отметилось рекордными показателями потребительских расходов на контрацепцию: совокупная выручка аптечных сетей составила 19,3 млрд рублей. Существенным фактором влияния на рынок стало решение Минздрава в феврале предыдущего года о безрецептурной продаже популярных экстренных контрацептивов «Постинор» и «Эскапел».

Осенью 2024 года в России начался проект по маркировке ряда медицинских изделий, в том числе презервативов. Эксперимент продлится до 1 сентября 2025 года.

gxpnews