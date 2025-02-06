Маркетплейсы могут обязать показывать на первых позициях российские товары

Депутаты Госдумы предложили обязать маркетплейсы показывать потребителям сначала товары российского производства. Их намерены расположить на первых пяти позициях каталогов и по результатам поиска. Это должно стимулировать производство и увеличить налоговые поступления в казну.

В Госдуму внесен законопроект № 831379-8, которым предлагается внести изменения в ст. 8 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Документ направлен на обеспечение приоритетной поддержки товаров отечественного производства при дистанционной торговле.

Авторы законопроекта предлагают обязать маркетплейсы показывать товары российского производства на первых пяти позициях в своих каталогах или по результатам поискового запроса потребителя. Критерии отнесения товаров к отечественным в части определения степени локализации их производства определит правительство.

Как следует из пояснительной записки, документ разработан для того, чтобы предоставить преимущество отечественным производителям товаров, увеличить объемы их продукции и стимулировать российскую промышленность. Принятие законопроекта, как убеждены авторы, увеличит конкурентоспособность отечественных товаров и, как следствие, повысит занятость населения и налоговые поступления в бюджеты РФ разных уровней.

Ранее президент подписал закон о необходимости добавлять в описание товара на маркетплейсах ссылку на декларацию на него в соответствующем реестре. Это коснется в том числе продажи товаров аптечного ассортимента. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов внесли в Госдуму в марте прошлого года. Кроме того, в Совете Федерации предлагали создать государственный маркетплейс, на котором будут продаваться только отечественные товары.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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