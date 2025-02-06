L’Oréal продала акции Sanofi на 3 млрд евро

Sanofi выкупила свои акции у L’Oréal на 3 млрд евро. Таким образом доля косметического гиганта сократилась с 9,4 до 7,2%.

Французский производитель косметики и парфюмерии L’Oréal продал 29,6 млн акций фармацевтическому гиганту Sanofi на общую сумму в 3 млрд евро. Обе компании опубликовали пресс-релизы по итогам сделки.

Sanofi приобрела ценные бумаги со скидкой 2,8% от их стоимости, зафиксированной на момент закрытия торгов 31 января, следует из сообщений. В ее финансовом отчете по прошлогодним итогам указывалось, что обратный выкуп находящихся в обороте акций будет продолжаться с целью увеличить их рыночную цену и составит 5 млрд евро.

Доля L’Oréal в капитале Sanofi сократится с 9,4 до 7,2% в результате сделки. При этом косметическая корпорация сохранит за собой 13,1% голосующих акций, которые дают ей право принимать участие в управлении компанией.

L’Oréal владеет долей в Sanofi с 1999 года, получив ее в обмен на одно из подразделений французского фармгиганта. Дивиденды от акций за последние три года принесли в общей сложности 1,3 млрд евро.

Как пишет Bloomberg, продажа ценных бумаг позволит L’Oréal укрепить финансовую устойчивость после крупных поглощений и диверсифицировать источники доходов. В частности, в 2023 году компания приобрела австралийский бренд косметики Aesop за 2,6 млрд долл. и долю в швейцарской Galderma, специализирующейся на дерматологической продукции, за 1,6 млрд долл.

Фото: loreal.com

Владимир Заболотских

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