ФАС обобщила правоприменительную практику для закупок лекарств под патентной защитой

ФАС дала разъяснение правил закупок с учетом патентных прав и направила их в территориальные органы. Служба напомнила, что конкуренция считается недобросовестной, если лекарство вышло на рынок до получения принудительной лицензии или до окончания действия патента на оригинальный препарат. В пример приводится вывод в оборот осимертиниба.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обобщила правоприменительную практику в сфере закупок лекарств под патентной защитой. ФАС опубликовала разъяснение правил закупок с учетом патентных прав и направила их в территориальные органы. Информационное письмо направлено на формирование единообразной практики в сфере закупок лекарственных препаратов.

В документе указано: согласно Гражданскому кодексу (ГК РФ), патентообладателю принадлежит исключительное право на изобретение. В соответствии с Законом о контрактной системе, заказчик при проведении закупки на поставку лекарств устанавливает требования к товару в соответствии с положениями ГК РФ.

В ФАС напомнили, что конкуренция считается недобросовестной, если препарат вышел на рынок:

до получения на него принудительной лицензии или иного разрешения на использование изобретения;

до истечения срока действия патента на оригинал без согласия правообладателя.

В пример приводится нарушение антимонопольного законодательства во введении компанией «АксельФарм» в оборот препарата с МНН осимертиниб (производитель – ООО «ОнкоТаргет»). Правообладатель лекарства — AstraZeneca, и компания не давала согласия на использование своего изобретения. Оригинальный осимертиниб защищен евразийским патентом № ЕА 024421, действие которого истечет только в июле 2032 года.

Так, если в заявке на участие в закупке содержится предложение о поставке препарата осимертиниб производства «ОнкоТаргет», то такая заявка должна быть отклонена как нарушающая действующее законодательство.

В ноябре 2023 года «Аксельфарм» подал иск к AstraZeneca и Роспатенту, потребовав выдать принудительную лицензию на использование патента на осимертиниб. Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы отклонил иск AstraZeneca, которая требовала отменить регистрацию дженерика своего противоопухолевого препарата. В ноябре 2024 года ФАС предписала фармкомпании «АксельФарм» перечислить в бюджет 607 млн руб. за нарушение Закона о защите конкуренции. Компания ввела в оборот дженерики с МНН бозутиниб и осимертиниб, оригиналы которых были защищены действующими патентами.

«Подход соответствует международной практике по соблюдению прав интеллектуальной собственности», — заявили в ФАС.

Арбитражный суд Москвы поддержал позицию службы.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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