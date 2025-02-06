В центр развития мРНК-технологий войдут 17 научных организаций

В России создадут научно-технологический центр развития мРНК-технологий. Центр будет работать в форме объединения, без образования юрлица. В его состав войдут 17 научных организаций.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о создании в России научно-технологического центра развития мРНК-технологий, на основе которых будут создаваться инновационные препараты, в том числе для лечения онкологических заболеваний. Распоряжение № 195-р от 03.02.2025 опубликовано на официальном портале правовых актов.
Центр будет функционировать в форме объединения (консорциума), без образования юридического лица. В его состав войдут 17 научных организаций:
- Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава (Москва);
- Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава (Москва);
- Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава (Москва);
- Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава (Москва);
- Институт системного программирования им. В.П. Иванникова РАН (Москва);
- Институт биоорганической химии имени М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН (Московская область);
- Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (Новосибирск);
- Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН (Москва);
- Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины (Новосибирск);
- Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН (Москва);
- Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН (Томск);
- Казанский приволжский федеральный университет (Казань);
- Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА (Москва);
- Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА (Москва);
- Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины имени академика Ю.М. Лопухина ФМБА (Москва);
- Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Москва);
- Научно-технологический университет «Сириус» (Москва).
«Центр будет обеспечивать комплексное развитие направления по разработке и производству инновационных препаратов на основе мРНК-технологий для лечения и профилактики различных, в том числе тяжелых, заболеваний», — сообщили в пресс-службе правительства.
В ноябре 2024 года правительство выделило на оборудование для производства инновационных лекарств на основе мРНК около 600 млн руб. Субсидию направили Центру им. Гамалеи.
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
pharmvestnik