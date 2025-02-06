В центр развития мРНК-технологий войдут 17 научных организаций

В России создадут научно-технологический центр развития мРНК-технологий. Центр будет работать в форме объединения, без образования юрлица. В его состав войдут 17 научных организаций.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о создании в России научно-технологического центра развития мРНК-технологий, на основе которых будут создаваться инновационные препараты, в том числе для лечения онкологических заболеваний. Распоряжение № 195-р от 03.02.2025 опубликовано на официальном портале правовых актов.

Центр будет функционировать в форме объединения (консорциума), без образования юридического лица. В его состав войдут 17 научных организаций:

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава (Москва); Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава (Москва); Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава (Москва); Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава (Москва); Институт системного программирования им. В.П. Иванникова РАН (Москва); Институт биоорганической химии имени М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН (Московская область); Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (Новосибирск); Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН (Москва); Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины (Новосибирск); Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН (Москва); Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН (Томск); Казанский приволжский федеральный университет (Казань); Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА (Москва); Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА (Москва); Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины имени академика Ю.М. Лопухина ФМБА (Москва); Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Москва); Научно-технологический университет «Сириус» (Москва).

«Центр будет обеспечивать комплексное развитие направления по разработке и производству инновационных препаратов на основе мРНК-технологий для лечения и профилактики различных, в том числе тяжелых, заболеваний», — сообщили в пресс-службе правительства.

В ноябре 2024 года правительство выделило на оборудование для производства инновационных лекарств на основе мРНК около 600 млн руб. Субсидию направили Центру им. Гамалеи.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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