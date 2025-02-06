Прибыль Novartis выросла на 55% в 2024 году после отделения Sandoz в отдельную компанию

Novartis достигла рекордных финансовых показателей после отделения Sandoz в отдельную компанию. Наибольший рост продаж показали препараты Leqvio (инклисиран), Kisqali (рибоциклиб) и Kesimpta (офатумумаб).
В 2024 году Novartis нарастила операционную прибыль на 55%, до 14,5 млрд долл., по сравнению с годом ранее в результате переориентирования деятельности компании на разработку инновационных препаратов. Об этом говорится в финансовом отчете швейцарского производителя.
Чистая выручка фармгиганта достигла 50,3 млрд долл. благодаря общему росту продаж на 12%, следует из публикации. Резкий взлет отмечается у препарата для снижения уровня холестерина Leqvio (инклисиран) – в ушедшем году объем его реализации увеличился на 114%, до 754 млн долл.
Также среди активов Novartis с заметной положительной динамикой – противоопухолевые средства Kisqali (рибоциклиб) и Kesimpta (офатумумаб). Их продажи подскочили на 49%, до 3 млрд и 3,2 млрд долл. соответственно.
Самым доходным продуктом компании остается лекарство Entresto (сакубитрил/валсартан), назначаемое при сердечной недостаточности. Его выручка составила 7,8 млрд долл., превысив показатель 2023 года на 31%.
На втором месте – «Козэнтикс» (секукинумаб), которым лечат псориаз и другие аутоиммунные заболевания. Фармгигант заработал с продаж препарата 6,1 млрд долл. – на 25% больше, чем годом ранее.
В октябре 2023 года Novartis выделила подразделение по производству дженериков Sandoz в отдельную компанию. Компания пошла на такой шаг, чтобы сосредоточить усилия на создании препаратов от сердечно-сосудистых, иммунологических, неврологических и онкологических заболеваний. Помимо этого она проводит исследования более 30 терапевтических молекул, данные о половине из которых станут известны в ближайшие годы.
Фото: novartis.com
pharmvestnik