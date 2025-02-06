Прибыль Novartis выросла на 55% в 2024 году после отделения Sandoz в отдельную компанию

Также среди активов Novartis с заметной положительной динамикой – противоопухолевые средства Kisqali (рибоциклиб) и Kesimpta (офатумумаб). Их продажи подскочили на 49%, до 3 млрд и 3,2 млрд долл. соответственно.

Самым доходным продуктом компании остается лекарство Entresto (сакубитрил/валсартан), назначаемое при сердечной недостаточности. Его выручка составила 7,8 млрд долл., превысив показатель 2023 года на 31%.

На втором месте – «Козэнтикс» (секукинумаб), которым лечат псориаз и другие аутоиммунные заболевания. Фармгигант заработал с продаж препарата 6,1 млрд долл. – на 25% больше, чем годом ранее.

В октябре 2023 года Novartis выделила подразделение по производству дженериков Sandoz в отдельную компанию. Компания пошла на такой шаг, чтобы сосредоточить усилия на создании препаратов от сердечно-сосудистых, иммунологических, неврологических и онкологических заболеваний. Помимо этого она проводит исследования более 30 терапевтических молекул, данные о половине из которых станут известны в ближайшие годы.

Фото: novartis.com