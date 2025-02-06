В России будут признавать дипломы о фармобразовании еще 11 иностранных вузов

Правительство расширило перечень иностранных образовательных и научных организаций, дипломы которых признаются в России. В список вошли 14 университетов, в 11 из них есть фармацевтический профиль.
Правительство утвердило распоряжение № 126-р от 27.01.2025 о расширении перечня зарубежных образовательных и научных организаций, дипломы, квалификация, ученые степени и звания которых признаются в России. В список вошли 14 университетов, в 11 из которых есть фармацевтический профиль.
Фармацевтические направления есть в следующих иностранных образовательных и научных организациях:
- Каирский университет (Египет): фармацевтический факультет;
- Медицинский университет Граца (Австрия): фармацевтическая химия;
- Католический университет Святого Сердца (Италия): аптечное дело;
- Научный университет Малайзии (Малайзия): фармация;
- Университет Малайя (Малайзия): фармацевтическая химия;
- Университет Шарджи (ОАЭ): фармация, медицинские науки;
- Лиссабонский университет (Португалия): фармация, молекулярная медицина, биотехнологии и биостатистика;
- Университет Порту (Португалия): фармацевтический факультет;
- Коимбрский университет (Португалия): биомедицинская инженерия, медицинская химия, биомедицинская фармация;
- Мэрилендский университет в Балтиморе (США): фармация;
- Масариков университет (Чехия): аптечное дело, здравоохранение, медицинские науки.
Также аптечному делу можно научиться в Университете Малайя и Институте Граца (фармацевтическая химия).
|Претенденты на включение в перечень отбираются Минобрнауки на основе пяти международных рейтингов:
После отбора список согласовывается с российскими МИД и Рособрнадзором, затем его утверждает правительство.
В 2024 году Университет им. И.М. Сеченова, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Московский физико-технический институт и Российский университет дружбы народов вошли в рейтинг лучших университетов мира QS Quacquarelli Symonds по специальности «Фармация и фармакология».
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
pharmvestnik