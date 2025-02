В «Джи Ди Пи» произошли новые кадровые перестановки Прибыль Novartis выросла на 55% в 2024 году после отделения Sandoz в отдельную компанию » В России будут признавать дипломы о фармобразовании еще 11 иностранных вузов Правительство расширило перечень иностранных образовательных и научных организаций, дипломы которых признаются в России. В список вошли 14 университетов, в 11 из них есть фармацевтический профиль. Правительство утвердило распоряжение № 126-р от 27.01.2025 о расширении перечня зарубежных образовательных и научных организаций, дипломы, квалификация, ученые степени и звания которых признаются в России. В список вошли 14 университетов, в 11 из которых есть фармацевтический профиль. Фармацевтические направления есть в следующих иностранных образовательных и научных организациях: Каирский университет (Египет): фармацевтический факультет;

Медицинский университет Граца (Австрия): фармацевтическая химия;

Католический университет Святого Сердца (Италия): аптечное дело;

Научный университет Малайзии (Малайзия): фармация;

Университет Малайя (Малайзия): фармацевтическая химия;

Университет Шарджи (ОАЭ): фармация, медицинские науки;

Лиссабонский университет (Португалия): фармация, молекулярная медицина, биотехнологии и биостатистика;

Университет Порту (Португалия): фармацевтический факультет;

Коимбрский университет (Португалия): биомедицинская инженерия, медицинская химия, биомедицинская фармация;

Мэрилендский университет в Балтиморе (США): фармация;

Масариков университет (Чехия): аптечное дело, здравоохранение, медицинские науки. Также аптечному делу можно научиться в Университете Малайя и Институте Граца (фармацевтическая химия). Претенденты на включение в перечень отбираются Минобрнауки на основе пяти международных рейтингов: Академического рейтинга университетов мира (Academic Ranking of World Universities);

Всемирного рейтинга университетов (QS World University Rankings);

Рейтинга университетов мира Таймс (The Times Higher Education World University Rankings);

Всемирного рейтинга университетов U.S. News Best Global Universities;

Московского международного рейтинга вузов «Три миссии университета». После отбора список согласовывается с российскими МИД и Рособрнадзором, затем его утверждает правительство. В 2024 году Университет им. И.М. Сеченова, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Московский физико-технический институт и Российский университет дружбы народов вошли в рейтинг лучших университетов мира QS Quacquarelli Symonds по специальности «Фармация и фармакология».

