В Великобритании ужесточили правила онлайн-продажи ЛП от ожирения

Генеральный фармацевтический совет (General Pharmaceutical Council – GPhC) Великобритании, который регулирует деятельность аптек в стране, впервые за 3 года обновил руководство для онлайн-маркетплейсов. Теперь, прежде чем продать препарат для лечения ожирения, аптекам необходимо будет проверить вес, рост и/или индекс массы тела покупателя. Сделать это можно путем видеоконсультации или получив доступ к истории болезни человека, а также путем обращения к его врачу.

При этом онлайн-опросники, применявшиеся ранее, больше не будут считаться достаточным подтверждением, как и телефонный звонок. Также регулятор добавил класс препаратов-агонистов GLP-1, в который входят инъекционные препараты для похудения, такие как семаглутид и тирзепатид, в список «высокорисковых лекарств», требующих от аптек принятия дополнительных мер при выписывании. В этот перечень входят лекарства, которые считаются подверженными злоупотреблению, такие как опиоиды и седативные средства, антибиотики и те, что используются при длительных состояниях (астма и диабет).

«В ходе наших проверок и расследований мы увидели слишком много случаев, когда лекарства поставлялись онлайн ненадлежащим образом и подвергали людей риску. Это обновленное руководство поможет защитить пациентов», – заявил генеральный директор GPhC Дункан Радкин.

Ранее телеканал GB News сообщал, что с момента появления на рынке Великобритании препаратов Wegovy (семаглутид), Mounjaro (тирзепатид) и Saxenda (лираглутид) нескольким сотням человек потребовалось лечение в больнице. Среди симптомов чаще всего называли лихорадку, тошноту, рвоту и диарею с тяжелым обезвоживанием, головокружения и обмороки.

gxpnews