Минздрав приостановил оборот препаратов «Джодас Экспоим» из-за нарушений GMP

Минздрав РФ временно остановил оборот ряда лекарственных препаратов компании «Джодас Экспоим», расположенной в Московской области. В список вошли антибиотики цефтриаксон, цефепим, комбинация цефоперазона и сульбактама, азтреонам, а также дексаметазон в форме раствора для инъекций и полимиксин B в виде лиофилизата. Данное решение было принято после получения уведомления от Минпромторга о выявленных нарушениях требований GMP на производственной площадке индийской компании «Джодас Экспоим Пвт. Лтд.» в штате Телангана, которая является учредителем российского предприятия.

Ранее индийские регуляторные органы обнаружили на производственной площадке контрафактные антибиотики на сумму около 16 млн рублей, предназначенные для российского рынка. Препараты, маркированные как продукция Jodas Expoim Pvt. Ltd. и Alpa Laboratories Ltd., фактически были произведены другим производителем. В конце 2024 года были также зафиксированы поставки в Россию антибиотиков амоксициллина с клавулановой кислотой, ампициллина с сульбактамом и меропенема, произведенных на четырех разных предприятиях.

В текущем году по решению суда Минздрав также аннулировал регистрацию препарата «Биапенем» производства «Джодас Экспоим». Параллельно Минпромторг выявил нарушения в производстве этого антибиотика на тульском заводе компании «Интерфарма», где отсутствовала документация о безопасности импортируемого сырья из Индии и Китая. В настоящее время Минпромторг инициирует административное производство в отношении «Интерфармы» за нарушения лицензионных требований. Слушание по делу назначено на 5 февраля.

gxpnews