Маркетплейс запустил возможность заказа рецептурных лекарств

Объединенная компания Wildberries & Russ запустила в тестовом режиме возможность заказа рецептурных лекарств с помощью сервиса Click & Collect, который позволяет забронировать препараты для самовывоза в аптеке-партнере. Об этом сообщили в пресс-службе компании, добавив, что сервис доступен через мобильное приложение.

Первым партнером площадки станет интернет-аптека POLZAru, входящая в группу фармацевтического дистрибьютора ФК «Пульс». В начале тестирования сервис будет функционировать в определенных районах Москвы. В дальнейшем такая опция появится и в других городах России, пишет ТАСС.

В рамках данной модели партнерства Wildberries выступает онлайн-витриной, соединяя напрямую продавца с покупателем. Дистрибьютор берет на себя хранение, сборку и доставку заказа в партнерскую аптеку, в которой покупатель оплачивает товары на кассе. Для рецептурных лекарств предусмотрена только схема постоплаты. Клиенту также необходимо будет предъявить фармацевту рецепт, выписанный лечащим врачом. В будущем маркетплейс планирует внедрение предоплатной системы расчета при подключении новых ретейлеров.

gxpnews